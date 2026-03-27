Инсульт, новая спутница, планы на рождение детей: как живет Дмитрий Дибров

Телеведущий Дмитрий Дибров более полугода назад официально развелся с супругой после 16 лет брака. Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Дибров, почему ушел из «Кто хочет стать миллионером?»

Дмитрий Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. Окончил филологический факультет Ростовского государственного университета, отделение журналистики. Затем получил распределение в Московскую область, где начал журналистскую деятельность.

В 1999 году Дибров стал ведущим передачи «О, счастливчик!». В 2001 году программа стала выходить под названием «Кто хочет стать миллионером?», а кресло ведущего шоу занял юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В 2008 году Дибров снова стал вести «Кто хочет стать миллионером?» и был лицом передачи до 2022 года. Позднее его место в программе заняла певица Юлиана Караулова. Ведущий в интервью NEWS.ru заверил: «Меня никто не увольнял».

По его словам, идея кадровой перестановки принадлежала генеральному директору канала Константину Эрнсту. Дибров отнесся к ситуации с пониманием и продолжил работу на Первом в программе «Антропология».

«Моя профессия — это гораздо более сильная и вечная субстанция, нежели моя жизнь. Я всего лишь один из телеведущих», — объяснил он.

Полина Диброва Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему Дибров развелся с четвертой женой

В 2009 году Дмитрий Дибров женился в четвертый раз. Его супругой стала фотомодель, победительница конкурса «Мисс Россия — 2017» Полина Наградова. В браке родились сыновья Александр, Федор и Илья. В сентябре 2025 года пара развелась. Супруга ушла от телеведущего к другу семьи Роману Товстику.

«Я не хотела его обманывать. Просто пришла и честно все сказала. <…> Дима подумал, что я с ума сошла, он не поверил мне. Потом было несколько месяцев диалогов. Я думала обо всех, думала, как сделать, чтобы было легче Диме, моим родителям, потому что для них это большой удар. Но я поняла, что живу в обмане, предаю себя, у меня началось внутреннее разрушение. После этого набрала воздух в легкие и все сказала», — рассказала Диброва в интервью для Fametime TV.

Бывшая супруга Романа Товстика Елена утверждала в программе телеведущего Андрея Малахова, что у ее мужа был роман с Полиной Дибровой на протяжении многих лет.

«Он [муж] пытался отвертеться, но в итоге признался, что у него роман с Полиной. Она его любит уже восемь лет, у них отношения уже давно», — сказала она.

Что известно о новой спутнице Диброва

Дмитрий Дибров в марте появился на Российской национальной музыкальной премии «Виктория» с новой спутницей — нутрициологом Екатериной Гусевой, которая младше его на 23 года. Телеведущий рассказал, что ему приходится много думать о своем внешнем виде, чтобы нравиться своей избраннице.

«Из центра Москвы девочки такие привередливые, приходится так много думать о внешнем виде, господа, это такое бремя. Но это сладкое бремя», — заявил он.

Дибров не согласен с мнением, что ему не повезло в любви.

«Как мне не везло?! Я 16 лет прожил с самой красивой девушкой Ростова. Мне не повезло?! Ничего себе! А вы говорили с Катей? Кстати, посмотрите на нее. Дай Бог каждому так не повезти», — отметил он в беседе с журналистами.

Дибров также ответил на вопрос, хотел бы он еще детей. Телеведущий заявил: «Я не удивлюсь».

Что известно о здоровье Диброва

Дмитрий Дибров в 2020 году перенес инсульт. Приступ произошел на светском мероприятии. После выздоровления он бросил курить, оставил другие вредные привычки и полностью исключил алкоголь.

«Два года ни капли вообще. Как результат — у тебя меняется круг общения. Когда ты не куришь и не пьешь, тебя начинают уже сторониться», — рассказал он в эфире шоу «Секрет на миллион».

Чем сейчас занимается Дибров

Дмитрий Дибров на настоящий момент работает над различными проектами в социальных сетях. Также он принял участие в съемках фильма «Блогерши», выход которого запланирован на осень 2026 года.

