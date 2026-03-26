Жаркое солнце и тепло до +18? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москве будет сухая погода, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 28 и 29 марта, ждать ли жаркого солнца и тепла до +18 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, до конца недели в Москве будет стоять теплая и сухая погода и днем температура поднимется до +15 градусов.

«Показания барометров будут меняться мало и составят 747 мм ртутного столба. До конца недели по ночам будет от 0 до +3 градусов, днем — до +15 градусов. С вечера воскресенья и на следующей неделе в Москве начнутся дожди. Снежный покров, высота которого на городских метеоплощадках составляет от 11 до 15 см, в начале апреля исчезнет», — пояснил синоптик.

Метеоролог Юрий Варакин отметил, что до 29 марта в столичном регионе ожидается температура на несколько градусов выше климатической нормы.

«У нас все еще продолжается концерт апрельской погоды. Может быть, до майских температур она чуть-чуть не дотягивает, но даже для апреля текущие показатели на семь-восемь градусов выше нормы. Снег уходит по два-три сантиметра ежедневно. К 1 апреля может остаться совсем мало осадков в местах, куда не попадает солнце. Фактически сугробы уже стали меньше 20 сантиметров», — добавил он.

По данным метеорологических сервисов, в субботу, 28 марта, дневная температура в российской столице составит от +14 до +16 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +1 градуса. Сильных осадков не прогнозируется. Атмосферное давление составит 749–760 мм ртутного столба.

В воскресенье, 29 марта, дневная температура составит от +15 до +17 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +2 градусов. Возможны осадки в виде дождя. Атмосферное давление составит 748–750 мм ртутного столба.

Таким образом, в Москве в выходные дни жаркого солнца и тепла до +18 градусов не прогнозируется.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

В Санкт-Петербурге в субботу, 28 марта, днем столбики термометров поднимутся до +11 градусов, в прибрежных районах — до +8 градусов. Ожидается облачная погода. Ночью похолодает до +1 градуса. Ветер ожидается юго-западный и западный, слабый. Атмосферное давление в первой половине дня будет повышаться, а затем начнет слабо понижаться. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 29 марта, в Северной столице ожидается ясная погода без осадков. Ночью температура составит около +2 градусов, днем воздух прогреется до +10 градусов. Ветер будет северо-западным, слабым. Атмосферное давление 28 марта составит 749–760 мм ртутного столба.

