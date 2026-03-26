Погода в Москве в пятницу, 27 марта: ждать ли резкого похолодания и дождей

В Москве и Московской области завтра, 27 марта, воздух днем прогреется до +12 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 27 марта

В Москве завтра, 27 марта, ночью столбики термометров опустятся до −2 градусов.

«Ночью 27 марта будет переменная облачность. Без осадков. Температура в Москве ночью — от 0 до −2 градусов (в центре города — от +2 до +4 градусов), по области — от −4 до +1 градуса, ветер слабый. Днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днем в Москве — от +12 до +14 градусов, по области — от +10 до +15 градусов. Ветер восточной четверти 3–8 м/с. Ночью местами гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце недели воздух в российской столице днем будет прогреваться до +15 градусов.

«Показания барометров будут меняться мало и составят 747 мм ртутного столба. До конца недели по ночам будет от 0 до +3 градусов, днем — до +15 градусов. С вечера воскресенья и на следующей неделе в Москве начнутся дожди. Снежный покров, высота которого на городских метеоплощадках составляет от 11 до 15 см, в начале апреля исчезнет», — отметил метеоролог.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 27 марта

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 марта в Санкт-Петербурге днем воздух прогреется до +11 градусов.

«27 марта будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура днем — от +9 до +11 градусов. Температура воздуха ночью — от +2 до +4 градусов, на побережье Финского залива местами до +6 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в пятницу, 27 марта, в Северной столице днем ожидается от +8 до +10 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до +1 градуса. Осадков не прогнозируется, небо будет преимущественно облачным с прояснениями. Влажность воздуха ожидается около 65%. Атмосферное давление останется в пределах нормы, около 745–748 мм ртутного столба.

