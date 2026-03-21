Ураганный ветер и холод до +10? Погода в Москве в августе: чего ждать

Ураганный ветер и холод до +10? Погода в Москве в августе: чего ждать

Согласно долгосрочным прогнозам, в Москве в августе будет облачная погода. Что еще известно о прогнозе в столичном регионе с 1 по 31 августа, ждать ли ураганных ветров и холода до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в августе

По предварительным расчетам метеосервисов, в августе ожидается восемь солнечных дней, 11 пасмурных и 12 дней с осадками. Общее количество выпадающих осадков за месяц может достичь 73–88 миллиметров.

В течение первой декады августа воздух в Москве будет прогреваться до +23 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами возможны грозы. Ночью столбики термометров могут опуститься до +15 градусов. Ветер будет западный, со скоростью 6–11 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с.

В период с 10 по 15 августа в столице ожидается дождливая погода. Ветер во второй декаде будет преимущественно западным и юго-западным, со скоростью 2–3 м/с. Воздух в среднем в дневные часы будет прогреваться до +20 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +13 градусов. Атмосферное давление будет находиться в норме.

Последняя декада месяца, с 20 по 31 августа, принесет москвичам заметное похолодание. Дневная температура опустится до +19 градусов, а в ночные часы столбики термометров будут показывать +10–12 градусов. С 24 по 31 августа ожидается наиболее ощутимое снижение температуры. Днем воздух будет прогреваться лишь до +18 градусов, а ночью — до +10 градусов. 31 августа, в последний день лета, прогнозируется самая низкая температура месяца. Днем всего +17 градусов, ночью — до +10 градусов.

Таким образом, в российской столице в августе ураганных ветров не ожидается, но прогнозируется холод до +10 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в августе

В Санкт-Петербурге, по предварительным расчетам метеоцентров, в начале августа будет стоять относительно теплая погода. В первые дни месяца дневная температура будет держаться на отметке +22–24 градуса, а ночные показатели составят +13–15 градусов. Осадки в первой декаде вероятны, но не слишком обильные — около 1–4 миллиметров в день.

В период с 10 по 20 августа характер погоды изменится. Температура воздуха днем постепенно снизится до +19–20 градусов, ночные показатели составят около +12–13 градусов. В этот период значительно увеличится количество осадков. По данным метеорологических сервисов, в середине месяца сохранится высокая облачность, а солнечных дней будет немного. Ветер в этот период останется умеренным, юго-западного направления.

Последняя декада августа принесет в Северную столицу похолодание. С 20 по 31 августа дневная температура опустится до +18 градусов, а в ночные часы столбики термометров будут показывать +10–12 градусов. Прогнозируются интенсивные осадки. С 22 по 25 августа возможны сильные дожди с количеством влаги до 7–17 миллиметров в день.

