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15 июня 2026 в 17:52

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется летняя погода

Синоптик Тишковец: 21 июня в Москве закончатся дожди и вернется тепло

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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21 июня в Москве прекратятся осадки, а воздух вновь прогреется до 25 градусов тепла, заявил NEWS.ru ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, завтра, 16 июня, столбики термометра в столице не поднимутся выше +17 градусов.

Завтра в Москве будет пасмурно и очень дождливо, в сумерках +10–13 градусов, в дневное время потеплеет до +14–17 градусов. Практически всю неделю погода будет прохладная и довольно ненастная. Центральная Россия — вплоть до субботы — окажется в тыловой части североатлантического циклона. По ночам температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 градусов, в дневные часы — всего от +15 до +20 градусов. С наступлением выходных столбики термометров преодолеют 20-градусную высоту. К воскресенью ждем возвращения лета — инициативу перехватит погожий антициклон, и температурный фон вернется в комфортное климатическое русло: днем до 25 градусов тепла, — поделился Тишковец.

Ранее в некоторых районах Москвы за сутки выпало почти половина месячной нормы осадков. Больше всего дождей было зафиксировано в Северо-Западном, Восточном, Зеленоградском, Северном и Северо-Восточном округах.

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