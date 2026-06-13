Почти 50% месячной нормы осадков обрушилось на Москву

Ветер и дождь в Москве

Почти 50% месячной нормы осадков обрушилось на Москву В некоторых районах Москвы выпало почти 50% месячной нормы осадков

В некоторых районах Москвы выпало почти 50% месячной нормы осадков, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства российской столицы. Наибольшее количество дождей зафиксировано в Северо-Западном, Восточном, Зеленоградском, Северном и Северо-Восточном округах.

Специалисты «Мосводостока» открывают водоприемные решетки, чтобы обеспечить самотечный отвод воды, при необходимости задействуется откачивающая техника. В ряде районов сверхинтенсивные осадки продолжаются.

Для борьбы с непогодой на улицах дежурят 300 бригад и 290 единиц техники. По данным МЧС, ливень, гроза, град и ветер до 17 м/с сохранятся в отдельных районах до 03:00 14 июня.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия мощного ливня. Жителей призывают быть осторожными и по возможности оставаться в помещении до улучшения погоды.

Ранее сообщалось, что полуторамесячная норма осадков выпала за минувшие сутки в Краснодаре, выявлены подтопления 33 участков автодорог. По данным ЕДДС, поступило 276 обращений на откачку воды: 155 касаются подтопления проезжей части дорог, 121 — подтопления придомовой территории.