Ливни вызвали подтопление автодорог в российском регионе Подтопления 33 участков автодорог выявили в Краснодаре за сутки

Полуторамесячная норма осадков выпала за минувшие сутки в Краснодаре, выявлены подтопления 33 участков автодорог, сообщает в МАКСе пресс-служба администрации города. По данным ЕДДС, поступило 276 обращений на откачку воды: 155 касаются подтопления проезжей части дорог, 121 — подтопления придомовой территории.

За минувшие сутки выпала полуторамесячная норма осадков — почти 90 мм. Специалистами МКУ «Городская сеть ливневых канализаций» выявлены подтопления проезжих частей на 33 участках автодорог, — сказал директор учреждения Артем Миронов.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москва, несмотря на жару, находится на периферии циклона и аномальное пекло сменят ливни и грозы. В МЧС призвали москвичей не забывать о правилах поведения в жаркую погоду.

Ранее сообщалось, что в Якутии продолжаются подтопления приусадебных участков из-за прохождения ледохода на реках региона. Речь идет о более чем 110 затронутых участках в разных населенных пунктах, отметили в ведомстве.