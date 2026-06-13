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13 июня 2026 в 19:45

Ливни вызвали подтопление автодорог в российском регионе

Подтопления 33 участков автодорог выявили в Краснодаре за сутки

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
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Полуторамесячная норма осадков выпала за минувшие сутки в Краснодаре, выявлены подтопления 33 участков автодорог, сообщает в МАКСе пресс-служба администрации города. По данным ЕДДС, поступило 276 обращений на откачку воды: 155 касаются подтопления проезжей части дорог, 121 — подтопления придомовой территории.

За минувшие сутки выпала полуторамесячная норма осадков — почти 90 мм. Специалистами МКУ «Городская сеть ливневых канализаций» выявлены подтопления проезжих частей на 33 участках автодорог, — сказал директор учреждения Артем Миронов.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москва, несмотря на жару, находится на периферии циклона и аномальное пекло сменят ливни и грозы. В МЧС призвали москвичей не забывать о правилах поведения в жаркую погоду.

Ранее сообщалось, что в Якутии продолжаются подтопления приусадебных участков из-за прохождения ледохода на реках региона. Речь идет о более чем 110 затронутых участках в разных населенных пунктах, отметили в ведомстве.

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