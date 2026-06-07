Москвичам рассказали, когда ожидать спад жары

Спад жары ожидается в Москве в следующие выходные, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Он добавил, что в первой половине недели среднесуточная температура превысит норму на 3-4 градуса.

Ослабление жары до плюс 22 — плюс 25 ожидается к концу предстоящей недели, — спрогнозировал Леус.

Синоптик отметил, что 8 и 9 июня в Москве не ожидаются осадки, при этом 10-12 июня во второй половине дня возможны локальные дожди и грозы. По словам Леуса, до конца второй декады июня максимальная температура воздуха в столице не опустится ниже плюс 20 градусов.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что температура воздуха в Москве на следующей неделе может подняться до плюс 30 градусов. В частности, она отметила, что 10 июня столбики термометра могут приблизиться к рекордному для этого дня показателю.

До этого начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев указал, что самые отрицательные условия для аллергиков создаются при небольшом ветре, в это время пыльца накапливается в воздухе. Сильный ветер, напротив, сдувает пыльцу с деревьев и быстро ее рассеивает, снижая количество аллергенов.