Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 07:00

Палящий зной, ливни, смерчи, ураганы: прогноз погоды на август в РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заключительный летний месяц преподнесет россиянам немало погодных сюрпризов. Август в Москве начнется с 30-градусной жары, а к середине месяца температура резко упадет до +16. Синоптики не исключают гроз, ливней и даже смерчей в регионах РФ. Подробный прогноз погоды на август — в материале NEWS.ru.

Ждать ли жары в России в августе 2026 года

В европейской части России в начале августа сохранится летняя погода, рассказал в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. Однако во второй декаде может наступить похолодание. Согласно предварительным прогнозам, в Москве и Подмосковье средняя месячная температура ожидается на уровне +20−25 градусов. К концу месяца она может снизиться до плюс 16−22.

«Прогнозируются осадки в пределах нормы, хотя не исключены локальные ливни. Август в Москве — переходный месяц. Он начинается как полноценное лето, однако к завершению все больше напоминает осень», — пояснил собеседник.

По словам Сергеева, в начале августа ночная температура будет находиться на довольно высокой отметке — в пределах +15−18 градусов. Однако уже во второй декаде по ночам похолодает до +10−16.

«Фактически с этого момента начнется медленное погружение в осень», — отметил он.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В каком регионе России ожидается самая непредсказуемая погода в августе

Средняя месячная температура выше нормы ожидается на Алтае, в Республике Тыва, на большей части Якутии, на севере Хабаровского края, а также на западе Магаданской области, сообщили NEWS.ru в Гидрометцентре России. По данным ведомства, избыток осадков наиболее вероятен в северо-восточных районах Северо-Западного федерального округа, в Северо-Кавказском федеральном округе, на юге Приволжского федерального округа, в Амурской области, в отдельных районах Хабаровского края, на юге Магаданской области и Камчатки, а также на Сахалине.

«Дефицит осадков прогнозируется в Архангельской области, на северо-востоке Красноярского края, а также в западных и центральных районах Якутии. Средняя температура воздуха ожидается ниже, чем в августе 2025 года, на востоке Северо-Западного федерального округа и на севере Урала», — заявили в Гидрометцентре.

Какие погодные аномалии прогнозируются в августе

Климатолог Михаил Семенов предупредил о возможных погодных аномалиях в последнем летнем месяце.

«Согласно имеющимся прогнозам, в августе возможна активная грозовая деятельность. Будет наблюдаться шквалистое усиление ветра, поэтому катаклизмы весьма вероятны. Я бы не стал исключать смерчей и ураганов, поскольку конец лета — традиционно переломный период», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Согласно его прогнозу, август в Москве и регионах Центральной России может оказаться месяцем контрастов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Погода будет часто меняться на протяжении всего месяца. Если первая декада обещает быть по-настоящему летней, то середина принесет радикальное изменение погоды. Скорее всего, атлантические циклоны начнут активно вытеснять жаркий воздух, в результате чего температура снизится до +18−20 градусов в дневные часы и до +13 ночью. В этот период можно ожидать обильных осадков — затяжных дождей, которые будут сопровождаться порывистым ветром», — сообщил специалист.

По словам Семенова, в конце августа погода постепенно стабилизируется.

«Судя по всему, днем воздух вновь начнет прогреваться до +20−26 градусов, а в отдельные солнечные дни — до +27−30. Ночи станут прохладнее, хотя появится больше ясных периодов. Мы ожидаем, что в последнюю неделю августа будет формироваться комфортная, „бархатная“ погода», — подчеркнул он.

По данным различных метеоцентров, в период с 20 по 25 августа дневные температуры в Москве будут держаться в диапазоне от +18 до +22 градусов, а по ночам столбики термометров покажут от +10 до +13.

В этот период времени увеличится облачность, и столицу накроет серия дождей. Влажность воздуха повысится до 75–80%. Ожидается западный, умеренный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, а при порывах — до 15 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 743–746 миллиметров ртутного столба.

Читайте также:

Бархатный сезон: самые выгодные направления для отдыха в сентябре

Бабье лето, мощные ливни и холодные ночи: погода в Москве в сентябре

Летний зной, ливни и первые ночные заморозки: погода в Москве в сентябре

жаркая погода
погода
прогноз погоды
синоптики
август
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число раненых военных США при операции против Ирана выросло до 624 человек
Северный российский аэропорт перестал принимать самолеты
В Челябинской области объявили режим ракетной опасности
Стало известно, что может уничтожить личный бренд в мгновение ока
Многодетным семьям предложили миллион рублей вместо одной льготы
Потери наемников ВСУ и атака на Белгород: новости СВО к утру 27 июля
Собянин сообщил о новом налете БПЛА на Москву
Стало известно, как «Север» парализовал снабжение ВСУ под Харьковом
Небо над Екатеринбургом временно закрыли
Британский экс-дипломат назвал условие, при котором распадется НАТО
Финский профессор оценил влияние ударов по портам Украины на спецоперацию
Украинские бобры рванули в Польшу на ПМЖ ради райской жизни
Стало известно о суточных очередях желающих попасть в Россию эстонцев
В России рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году
Названы БАДы и травы, способные разрушать печень
Палящий зной, ливни, смерчи, ураганы: прогноз погоды на август в РФ
Психолог объяснила, как ребенку без отца выстроить границы с ровесниками
В Петербурге водитель устроил стрельбу у машины после спора с медиками
Атака ВСУ на Ростов-на-Дону ночью 27 июля: прилет в дом, сколько погибших
Сразу 14 российских аэропортов закрылись
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.