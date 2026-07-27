Палящий зной, ливни, смерчи, ураганы: прогноз погоды на август в РФ

Заключительный летний месяц преподнесет россиянам немало погодных сюрпризов. Август в Москве начнется с 30-градусной жары, а к середине месяца температура резко упадет до +16. Синоптики не исключают гроз, ливней и даже смерчей в регионах РФ. Подробный прогноз погоды на август — в материале NEWS.ru.

Ждать ли жары в России в августе 2026 года

В европейской части России в начале августа сохранится летняя погода, рассказал в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. Однако во второй декаде может наступить похолодание. Согласно предварительным прогнозам, в Москве и Подмосковье средняя месячная температура ожидается на уровне +20−25 градусов. К концу месяца она может снизиться до плюс 16−22.

«Прогнозируются осадки в пределах нормы, хотя не исключены локальные ливни. Август в Москве — переходный месяц. Он начинается как полноценное лето, однако к завершению все больше напоминает осень», — пояснил собеседник.

По словам Сергеева, в начале августа ночная температура будет находиться на довольно высокой отметке — в пределах +15−18 градусов. Однако уже во второй декаде по ночам похолодает до +10−16.

«Фактически с этого момента начнется медленное погружение в осень», — отметил он.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В каком регионе России ожидается самая непредсказуемая погода в августе

Средняя месячная температура выше нормы ожидается на Алтае, в Республике Тыва, на большей части Якутии, на севере Хабаровского края, а также на западе Магаданской области, сообщили NEWS.ru в Гидрометцентре России. По данным ведомства, избыток осадков наиболее вероятен в северо-восточных районах Северо-Западного федерального округа, в Северо-Кавказском федеральном округе, на юге Приволжского федерального округа, в Амурской области, в отдельных районах Хабаровского края, на юге Магаданской области и Камчатки, а также на Сахалине.

«Дефицит осадков прогнозируется в Архангельской области, на северо-востоке Красноярского края, а также в западных и центральных районах Якутии. Средняя температура воздуха ожидается ниже, чем в августе 2025 года, на востоке Северо-Западного федерального округа и на севере Урала», — заявили в Гидрометцентре.

Какие погодные аномалии прогнозируются в августе

Климатолог Михаил Семенов предупредил о возможных погодных аномалиях в последнем летнем месяце.

«Согласно имеющимся прогнозам, в августе возможна активная грозовая деятельность. Будет наблюдаться шквалистое усиление ветра, поэтому катаклизмы весьма вероятны. Я бы не стал исключать смерчей и ураганов, поскольку конец лета — традиционно переломный период», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Согласно его прогнозу, август в Москве и регионах Центральной России может оказаться месяцем контрастов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Погода будет часто меняться на протяжении всего месяца. Если первая декада обещает быть по-настоящему летней, то середина принесет радикальное изменение погоды. Скорее всего, атлантические циклоны начнут активно вытеснять жаркий воздух, в результате чего температура снизится до +18−20 градусов в дневные часы и до +13 ночью. В этот период можно ожидать обильных осадков — затяжных дождей, которые будут сопровождаться порывистым ветром», — сообщил специалист.

По словам Семенова, в конце августа погода постепенно стабилизируется.

«Судя по всему, днем воздух вновь начнет прогреваться до +20−26 градусов, а в отдельные солнечные дни — до +27−30. Ночи станут прохладнее, хотя появится больше ясных периодов. Мы ожидаем, что в последнюю неделю августа будет формироваться комфортная, „бархатная“ погода», — подчеркнул он.

По данным различных метеоцентров, в период с 20 по 25 августа дневные температуры в Москве будут держаться в диапазоне от +18 до +22 градусов, а по ночам столбики термометров покажут от +10 до +13.

В этот период времени увеличится облачность, и столицу накроет серия дождей. Влажность воздуха повысится до 75–80%. Ожидается западный, умеренный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, а при порывах — до 15 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 743–746 миллиметров ртутного столба.

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