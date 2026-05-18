Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 16:18

Летний зной, ливни и первые ночные заморозки: погода в Москве в сентябре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

По предварительным прогнозам, в начале осени в Москве ожидается летний зной с температурой воздуха до +24 градусов. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 30 сентября?

Какая погода будет в Москве в начале сентября

Первая декада сентября начнется в Москве с мощного тепла, который синоптики характеризуют как «продолжение лета». В период с 1 по 3 сентября дневные температуры составят от +22 до +24 градусов, а ночью столбики термометров будут держаться на уровне +13–15 градусов.

В течение следующих дней, с 4 по 6 сентября, под влиянием северо-западного ветра температура немного снизится. Днем воздух будет прогреваться до +18–23 градусов, а ночи станут заметно прохладнее — до +7–12 градусов. Атмосферное давление в эти дни начнет расти и достигнет 748–753 мм ртутного столба. Ожидаются кратковременные дожди.

К концу декады, с 7 по 10 сентября, дневные температуры в российской столице продолжат умеренное снижение до +15–18 градусов, а по ночам похолодает до +7 градусов. Небо будет затянуто переменной облачностью, но существенных осадков не ожидается.

Какая погода будет в Москве в середине сентября

В середине сентября погода ненадолго порадует москвичей классическим бабьим летом. В четверг, 10 сентября, и пятницу, 11 сентября, установится ясная погода с комфортной дневной температурой +18 градусов, ночью — +7 градусов.

После этой короткой передышки активизируются дожди. Пик осадков придется на период с 12 по 15 сентября, причем самыми дождливыми днями станут 14 и 15 сентября. Вслед за дождями, с 16 по 20 сентября, начнется ощутимое похолодание. Из-за интенсивных западных и северо-западных ветров, несущих холодные атлантические массы, дневная температура опустится до +16 градусов. Высокая влажность (75–78%) создаст ощущение промозглости, делая погоду еще на 3–4 градуса холоднее реальных показателей.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в конце сентября

Завершающая декада месяца ознаменуется окончательным наступлением осени. Уже в воскресенье, 20 сентября, дневная температура будет около +16 градусов, но уже к 21 сентября она опустится до +14 градусов днем и +9 градусов ночью.

В период с 22 по 24 сентября Москву накроет серия дождей, местами переходящих в мощные ливни. Ветер в эти дни может усиливаться до штормовых порывов (до 15 м/с), а дневная температура будет колебаться от +13 до +17 градусов.

Наиболее резкое похолодание наступит после 28 сентября. В дневные часы воздух будет прогреваться лишь до +12 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +6 градусов. Синоптики также не исключают, что в последние дни месяца, с 29 по 30 сентября, в столичном регионе возможны первые осенние заморозки с переходом температуры через нулевую отметку. К концу месяца дневная температура не превысит +11 градусов, а ночи станут холодными — до +7 градусов. Вторая половина сентября принесет больше пасмурных дней.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 мая: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 18 мая: что завтра, сильные головные боли, стресс

Град, грозы, ливни и температура до +23: погода в Москве в конце недели

Москва
новости
погода
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ начали комбинированный обстрел российского региона
Врач рассказала, какая одежда спасает от перегрева в зной
Женщина и ее пятилетний внук погибли при пожаре в Подмосковье
Иран захотел отдать уран России вместо США
Десятки БПЛА атаковали российский регион
Врач назвала порядок действий при солнечном ударе
Сломавший ребра школьнице подросток будет сдавать ОГЭ под конвоем ФСИН
«Какое это горе»: ребенок погиб при атаке ВСУ в преддверии дня рождения
А вот теперь — смерть! Зеленский доигрался: от Банковой останется пепелище
«На три с плюсом»: Мостовой подвел итоги выступления «Спартака» в РПЛ
Экс-депутат Рады раскрыл, кто доминирует в политике Киева
Сомнолог назвал идеальную температуру для ночного отдыха
Финансист рассказал, сколько нужно зарабатывать для максимальных ИПК
«Достойное место»: известный тренер оценил результат «Балтики» в РПЛ
Ребенок от Козловского, слухи о романе с Зеленским: как живет Акиньшина
Россиянка заявила о пропаже дочери после выхода из приюта в Мексике
Суд обязал организатора марафонов Блиновской вернуть 35 млн рублей
Врач объяснила, почему нужно есть больше фруктов и овощей в жару
Две фуры с опасным грузом задержаны на трассе М-8
Упавший в Литве БПЛА мог содержать взрывчатку
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.