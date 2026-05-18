Летний зной, ливни и первые ночные заморозки: погода в Москве в сентябре

По предварительным прогнозам, в начале осени в Москве ожидается летний зной с температурой воздуха до +24 градусов. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 30 сентября?

Какая погода будет в Москве в начале сентября

Первая декада сентября начнется в Москве с мощного тепла, который синоптики характеризуют как «продолжение лета». В период с 1 по 3 сентября дневные температуры составят от +22 до +24 градусов, а ночью столбики термометров будут держаться на уровне +13–15 градусов.

В течение следующих дней, с 4 по 6 сентября, под влиянием северо-западного ветра температура немного снизится. Днем воздух будет прогреваться до +18–23 градусов, а ночи станут заметно прохладнее — до +7–12 градусов. Атмосферное давление в эти дни начнет расти и достигнет 748–753 мм ртутного столба. Ожидаются кратковременные дожди.

К концу декады, с 7 по 10 сентября, дневные температуры в российской столице продолжат умеренное снижение до +15–18 градусов, а по ночам похолодает до +7 градусов. Небо будет затянуто переменной облачностью, но существенных осадков не ожидается.

Какая погода будет в Москве в середине сентября

В середине сентября погода ненадолго порадует москвичей классическим бабьим летом. В четверг, 10 сентября, и пятницу, 11 сентября, установится ясная погода с комфортной дневной температурой +18 градусов, ночью — +7 градусов.

После этой короткой передышки активизируются дожди. Пик осадков придется на период с 12 по 15 сентября, причем самыми дождливыми днями станут 14 и 15 сентября. Вслед за дождями, с 16 по 20 сентября, начнется ощутимое похолодание. Из-за интенсивных западных и северо-западных ветров, несущих холодные атлантические массы, дневная температура опустится до +16 градусов. Высокая влажность (75–78%) создаст ощущение промозглости, делая погоду еще на 3–4 градуса холоднее реальных показателей.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в конце сентября

Завершающая декада месяца ознаменуется окончательным наступлением осени. Уже в воскресенье, 20 сентября, дневная температура будет около +16 градусов, но уже к 21 сентября она опустится до +14 градусов днем и +9 градусов ночью.

В период с 22 по 24 сентября Москву накроет серия дождей, местами переходящих в мощные ливни. Ветер в эти дни может усиливаться до штормовых порывов (до 15 м/с), а дневная температура будет колебаться от +13 до +17 градусов.

Наиболее резкое похолодание наступит после 28 сентября. В дневные часы воздух будет прогреваться лишь до +12 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +6 градусов. Синоптики также не исключают, что в последние дни месяца, с 29 по 30 сентября, в столичном регионе возможны первые осенние заморозки с переходом температуры через нулевую отметку. К концу месяца дневная температура не превысит +11 градусов, а ночи станут холодными — до +7 градусов. Вторая половина сентября принесет больше пасмурных дней.

