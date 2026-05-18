18 мая 2026 в 16:31

Раскрыты масштабы разрушений после атаки ВСУ на Нижегородскую область

Никитин: гражданские объекты пострадали при атаке ВСУ на Нижегородскую область

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Объекты гражданской инфраструктуры получили незначительные повреждения при атаке Вооруженных сил Украины на Нижегородскую область, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале. По его словам, всего над регионом сбили 20 беспилотных летательных аппаратов противника.

Сегодня в утреннее и дневное время силы ПВО отразили атаку более 20 БПЛА в Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков зафиксированы незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры, — написал Никитин.

Глава региона отметил, что сотрудники профильных ведомств уже работают над устранением последствий налета БПЛА. Он также обратил внимание, что работа по защите неба Нижегородской области все еще продолжается.

Накануне, 17 мая, губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе при атаке украинских беспилотников повреждены высоковольтная линия и три дома. По предварительной информации, над морем и разными районами города сбито 25 беспилотников. Глава города отметил, что пострадавших среди людей нет.

Регионы
Нижегородская область
атаки ВСУ
БПЛА
