Агент Киева попал за решетку за помощь с терактами в Нижегородской области

Нижегородский областной суд приговорил к 21 году лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима агента Киева, оборудовавшего по заданию СБУ тайники с беспилотниками для совершения терактов в регионе, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Соответствующее решение в отношении виновного гражданина России 1976 года рождения официально вступило в законную силу.

Вступил в законную силу приговор Нижегородского областного суда в отношении гражданина России 1976 года рождения. <…> Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в колонии строгого режима и судебного штрафа в размере 700 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

По сведениям из ФСБ, уроженец Киева в 2024 году, находясь на территории Украины, согласился на сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины. Зарубежные кураторы привлекли мужчину обещаниями денежного вознаграждения за осуществление террористических актов в Нижегородской области с применением беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в пресс-службе Верховного суда России сообщили, что в 2025 году отечественные судебные инстанции вынесли свыше 200 вердиктов по уголовным процессам о государственной измене. Помимо этого, представители ведомства уточнили, что 14 граждан понесли наказание за шпионаж, а еще 29 человек привлекли к ответственности за конфиденциальное сотрудничество с зарубежными структурами.