Двое подростков исчезли в районе озера Светлояр

Двое подростков бесследно исчезли в районе озера Светлояр после того, как пошли в поход 8 мая, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Они отправились из населенного пункта Владимирское, однако до сих пор не вышли на связь.

Поисковые мероприятия осложняются типом местности, которая представляет собой густые леса и труднопроходимые болота. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении юношей, просят незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.

Ранее в Самарской области успешно завершились поиски трехлетней девочки, которая пропала в апреле. Как рассказал член отряда «ЛизаАлерт» Михаил Жилин, ее обнаружили и доставили в больницу местные жители. В масштабной поисковой операции по поиску ребенка участвовали более 400 человек.

До этого на открытом участке реки Томи в Кемеровской области нашли тело девятилетнего мальчика, провалившегося под лед вместе со старшим братом в декабре 2025 года. Останки ребенка обнаружили примерно в семи километрах от поселка Усть-Нарык.