Волонтер рассказал о состоянии найденной на берегу реки трехлетней девочки Найденную спустя сутки девочку из Самарской области передали врачам

В Самарской области успешно завершились поиски трехлетней девочки, которая пропала вечером 13 апреля, рассказал ТАСС член поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Михаил Жилин. Ребенка обнаружили местные жители и доставили в больницу.

[Девочка] была найдена в природной среде местными жителями и оперативно доставлена в центральную районную больницу сотрудниками полиции, — подчеркнул он.

В масштабной поисковой операции по поиску ребенка из поселка Сухарь Матак участвовало более 400 человек, включая волонтеров, полицейских, следователей и водолазов. За время поисков поисковики отработали около 80 различных задач, привлекая к работе коллег из соседних регионов. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей, а организаторы поисков выразили благодарность всем, кто помогал в спасении ребенка.

