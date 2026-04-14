14 апреля 2026 в 13:42

Волонтер рассказал о состоянии найденной на берегу реки трехлетней девочки

Найденную спустя сутки девочку из Самарской области передали врачам

Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
В Самарской области успешно завершились поиски трехлетней девочки, которая пропала вечером 13 апреля, рассказал ТАСС член поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Михаил Жилин. Ребенка обнаружили местные жители и доставили в больницу.

[Девочка] была найдена в природной среде местными жителями и оперативно доставлена в центральную районную больницу сотрудниками полиции, — подчеркнул он.

В масштабной поисковой операции по поиску ребенка из поселка Сухарь Матак участвовало более 400 человек, включая волонтеров, полицейских, следователей и водолазов. За время поисков поисковики отработали около 80 различных задач, привлекая к работе коллег из соседних регионов. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей, а организаторы поисков выразили благодарность всем, кто помогал в спасении ребенка.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае ведутся поиски 13-летней девочки, которая исчезла после ухода из Центра содействия семейному устройству в Артеме. Рост подростка составляет около 159 сантиметров, телосложение среднее. У нее короткие черные волосы и карие глаза.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
