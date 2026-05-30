Обманувшая тысячи россиян мошенница вышла на свободу

Мошенница Анастасия Фелонюк, участвовавшая в финансовой пирамиде Smart Buyers, досрочно вышла на свободу, пишет Telegram-канал SHOT. По информации канала, две недели назад ее выпустили из женской исправительной колонии № 2, где она отбыла двухлетний срок.

В материале говорится, что крупная пирамида действовала с 2020 по 2021 год. За это время злоумышленники выманили у россиян 915 млн рублей. Фелонюк вместе с сообщниками использовали популярных блогеров для продвижения схемы, согласно которой клиентам обещали до 100% дохода от закупки медицинского оборудования, а сами получали от 10% до 30% от вкладов. В общей сложности пострадали 2875 человек из 15 регионов, больше всего — жители Кабардино-Балкарии.

Фелонюк объявили в розыск и задержали в 2023 году. На суде ее адвокаты заявили, что организаторы перевели себе 27 млн рублей, а их подзащитная якобы получала лишь минимальные проценты. В декабре 2024 года она признала вину, заключила досудебное соглашение и получила 3,5 года колонии, но вышла по УДО через два года.

Ранее финансист Данила Ладнюк сообщал, что гарантия сверхприбыли до 50% в месяц является главным маркером финансовой пирамиды, которую в ряде случаев можно спутать с инвестиционным проектом. По его словам, в среднем доходность индекса МосБиржи варьируется от 12% до 25% годовых.

