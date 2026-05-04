04 мая 2026 в 16:10

Путин наградил 17 многодетных семей из 15 регионов

Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 17 многодетных семей из 15 регионов страны. Документ появился на сайте опубликования правовых актов. Орденом «Родительская слава» отмечены семьи Гагиевых из Ингушетии, Магомедовых из Чечни, Радиных из Калининградской области и Шмидт из Алтайского края. Также глава государства присвоил звание «Мать-героиня» жительницам Мордовии и еще семи регионов страны.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Автаевой Наталье Васильевне, Республика Мордовия, — говорится в документе.

Согласно указу, почетное звание также получили жительницы Воронежской, Самарской, Владимирской, Курганской областей, а также многодетная мама из Башкирии. Кроме того, семьи еще из шести регионов удостоены ордена «Родительская слава».

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в России насчитывается более 2,9 млн многодетных семей, в которых воспитываются около 9,5 млн детей. По ее словам, инициативы «Единой России» по поддержке многодетных и студенческих семей доказали свою эффективность. До этого Путин заявил, что многим регионам надо брать пример с Чечни, где высокие показатели рождаемости.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

