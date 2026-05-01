Стало известно, сколько в России многодетных семей Вице-спикер ГД Кузнецова: в России насчитывается около 3 млн многодетных семей

В России насчитывается более 2,9 млн многодетных семей, в которых воспитываются около 9,5 млн детей, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на одном из круглых столов окружного форума партии «Есть результат!». По ее словам, доля детей, растущих в многодетных семьях, увеличилась, и меры поддержки граждан показали свою эффективность, передает ТАСС.

Инициативы «Единой России» по поддержке многодетных и студенческих семей доказали свою эффективность. Многодетных семей сегодня у нас в стране более 2,9 млн, в них растут 9,5 млн детей. Если раньше это было 25% всех детей, то теперь — 29%. Хочу еще раз подчеркнуть: помогая сегодня многодетным семьям, мы помогаем каждому третьему ребенку страны, — отметила вице-спикер.

При этом Кузнецова отметила неравномерность региональной поддержки: в ряде субъектов меры либо ограничены, либо вовсе отсутствуют. В связи с этим она подчеркнула необходимость анализа регионального законодательства и расширения помощи студенческим и молодым семьям.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин сообщил, что 22 мая вступают в силу новые нормы, позволяющие многодетным семьям сохранять ежемесячное пособие при небольшом превышении доходов.