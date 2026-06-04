Кузнецова объяснила, как в России меняют подход к помощи многодетным семьям Кузнецова: в 49 регионах РФ отменили критерии нуждаемости для многодетных семей

Критерии нуждаемости для получения региональных мер поддержки семей отменили уже в 49 регионах России, заявила на полях ПМЭФ вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, которые передает NEWS.ru, это стало результатом работы по смене подходов к оценке потребностей граждан.

Как отметила парламентарий, президент РФ Владимир Путин поручил модернизировать меры поддержки семьи в целом и депутаты уже обратились в профильное министерство с соответствующими предложениями. Однако Кузнецова подчеркнула, что недавний отчет ведомства перед Госдумой она не может оценить положительно.

У нас есть 172-й федеральный закон о стратегическом планировании. Семьи там нет. И мы предлагаем поставить целью семейную ориентированность или семейную децентральность, — отметила парламентарий.

Кузнецова убеждена, что тогда все принимаемые программы будут учитывать интересы семьи, будь то дороги, промышленность, наука, образование, медицина или экономика. Она также сослалась на исследования Гарварда, которые подтверждают прямую корреляцию между числом рождений и темпами роста экономики.

Ранее телеведущая Юлия Барановская обратилась к властям России с просьбой о предоставлении льгот на платные дороги для многодетных семей. По ее словам, самолеты и поезда для семей с детьми — это роскошь, а не средство передвижения.