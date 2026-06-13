ЗАЭС стала зависеть от дизель-генераторов ЗАЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения

Запорожская АЭС уже более двух суток работает без внешнего электроснабжения, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в разговоре с РИА Новости. По ее словам, энергоснабжение в данный момент обеспечивается за счет дизельных генераторов.

Станция уже более двух суток без внешнего электроснабжения. Ее нужды поддерживаются за счет работы дизель-генераторов, — заявила Яшина.

Ранее директор по коммуникациям станции заявила, что инспекторы МАГАТЭ были проинформированы о полном обесточивании Запорожской АЭС. Причина отключения второй и последней ЛЭП остается неизвестной.

Яшина также информировала, что в районе Запорожской АЭС не было зарегистрировано новых случаев нарушения локального режима прекращения огня со стороны ВСУ. Режим тишины был введен 5 июня.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркивал, что МАГАТЭ не видит вины Вооруженных сил Украины в обстрелах Запорожской АЭС. Об этом он сообщил после беседы с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.