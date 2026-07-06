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06 июля 2026 в 09:35

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Фото: D-NEWS.ru
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Беру молодые кабачки, сыр и яйца и за 30 минут готовлю нежное хачапури на сковороде, которое заменяет и завтрак, и обед, и ужин. Получается обалденная вкуснятина: сырное хачапури с кабачковой лепешкой, нежное внутри, хрустящее снаружи, с кремовой начинкой и свежим вкусом лета.

Для приготовления вам понадобится: 2–3 кабачка, 2 яйца, 4 ст. ложки муки, 200 г творожного сыра, 100 г твердого сыра, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Кабачки натрите на крупной терке, отожмите сок, добавьте яйца, муку, соль и перец, перемешайте. Для начинки смешайте творожный и тертый твердый сыр. На разогретую сковороду с маслом выложите порцию кабачкового теста, разровняйте, в центр положите сырную начинку, накройте еще порцией теста, формируя лепешку. Обжаривайте с двух сторон до румяности. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это хачапури — даже те, кто не любит кабачки, просили добавки! Начинка тягучая, а лепешка хрустящая. Кстати, вместо творожного сыра можно взять сулугуни или фету. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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