Два ангара загорелись в Санкт-Петербурге на площади 2 тыс. кв. метров

Два ангара загорелись в Санкт-Петербурге на площади 2 тыс. кв. метров

Пожар произошел в двух ангарах во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального МЧС в мессенджере МАКС. Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Сообщение о пожаре на Софийской улице поступило в экстренные службы в 06:08. Вскоре ранг пожара повысили до № 1-Бис, а затем до № 2. Позднее из-за угрозы распространения огня на соседний ангар и неудовлетворительного водоснабжения пожару присвоили ранг № 3. К ликвидации возгорания привлечены 39 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

Ранее сообщалось, что в строительном торговом центре в Ижевске произошел пожар. Площадь возгорания, предварительно, составляет 500 кв. метров. К тушению привлечены 46 специалистов и 13 единиц техники. Согласно данным администрации торгового центра, людей внутри нет.

До этого на Петровском острове в Санкт-Петербурге загорелся Дом Ропса. Двухэтажный деревянный дом 1900 года постройки признан региональным памятником. Его планировали реконструировать.