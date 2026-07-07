Скончался главный конструктор танков Уралвагонзавода

На 81-м году жизни скончался главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) Владимир Домнин, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод», входящего в состав Ростеха. Там отметили, что в должности главного конструктора Домнин занимался в первую очередь опытно-конструкторскими разработками предприятия.

6 июля 2026 года коллективы концерна «Уралвагонзавод» и Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения понесли тяжелую и горькую утрату: на 81-м году ушел из жизни Владимир Борисович Домнин — заслуженный конструктор Российской Федерации, кандидат технических наук, лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, замечательный человек, талантливый специалист и выдающийся организатор, посвятивший свою жизнь созданию бронетанкового щита страны, — отмечается в сообщении.

Под его руководством продолжались работы по созданию перспективного основного боевого танка, были завершены проекты танков Т-90А, Т-72БА и боевой машины поддержки танков БМПТ. Также при его участии были разработаны танки Т-72Б3, Т-90МС, модернизированные версии на базе Т-72, БМР-3МА и БРЭМ-1М.

Помимо разработки военной техники, конструкторское бюро под руководством Владимира Домнина продолжало создавать и внедрять в серийное производство на «Уралвагонзаводе» различные виды дорожно-строительной техники. В УВЗ подчеркнули, что благодаря поддержке Домнина в бюро удалось сохранить и развить социальные традиции, которые помогали коллективу эффективно работать и решать сложные задачи.

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