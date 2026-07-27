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27 июля 2026 в 20:49

Появились подробности побоев в семье сына Алибасова

«Известия»: на Алибасова-младшего составили протокол за избиение десятой жены

Бари Алибасов — младший Бари Алибасов — младший Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
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В отношении предпринимателя Бари Алибасова — младшего составили административный протокол за избиение его десятой жены Арины Алибасовой, сообщили «Известия» со ссылкой на материалы дела. По данным следствия, на которые ссылается источник, в конце января 2026 года Алибасов-младший нанес супруге побои.

Как сказано в публикации, он толкал ее о стены, бил по лицу и заламывал руки. По информации издания, экспертиза подтвердила ссадины и синяки после нападения мужчины. Прежде предпринимателя не привлекали к административной ответственности.

Правозащитник Иван Мельников в беседе с изданием допустил, что Алибасов-младший может забрать у супруги дочь Эмму и вывезти ее за границу. Он добавил, что отсутствие матери может негативно сказаться на здоровье ребенка.

Оба родителя должны принимать участие в воспитании детей. Но это должно происходить честно и адекватно, а не когда отец угрожает, отбирает ребенка у матери и своими противоправными действиями демонстрирует ненадлежащее поведение, — сказал собеседник.

Ранее десятая жена предпринимателя Алибасова-младшего обвинила супруга в домашнем насилии, шантаже и попытках очернить ее. Она рассказала, что в конце января поступила в больницу с сотрясением мозга, ссадинами и ушибами. По словам Алибасовой, в возбуждении уголовного дела ей отказали.

Шоу-бизнес
Бари Алибасов
побои
насилие
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