ФНС потребовала признать банкротом сына Алибасова

Федеральная налоговая служба обратилась в суд с заявлением о признании банкротом индивидуального предпринимателя Бари Алибасова-младшего, сообщает издание Super. При этом заявление пока еще не принято к производству. До этого сообщалось, что налоговые долги сына известного музыкального продюсера превысили 750 тыс. рублей, вследствие чего его банковские счета были заблокированы.

Наследник композитора зарегистрировался в качестве ИП в 2021 году, указав основным видом деятельности сбор неопасных отходов. Помимо этого, с 2016 года он возглавляет «Бизнес-студию Бари Алибасова», которая, однако, не ведет деятельности последние пять лет. Сын создателя группы «На-На» также фигурировал в качестве учредителя благотворительного фонда «Сердце мира» и профильной ассоциации участников сферы закупок.

Ранее сообщалось, что десятая жена Алибасова-младшего Арина подала иск о защите чести и достоинства к своему мужу. По информации источника, причиной стали обвинения супруга в наркозависимости, которые девушка отрицает. В доказательство своей правоты она показала справку от наркологов, а также заключение экспертов о побоях, которые, по ее словам, нанес супруг.