17 апреля 2026 в 14:46

ФНС потребовала признать банкротом сына Алибасова

ФНС подала заявление о банкротстве ИП Алибасова-младшего из-за долгов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Федеральная налоговая служба обратилась в суд с заявлением о признании банкротом индивидуального предпринимателя Бари Алибасова-младшего, сообщает издание Super. При этом заявление пока еще не принято к производству. До этого сообщалось, что налоговые долги сына известного музыкального продюсера превысили 750 тыс. рублей, вследствие чего его банковские счета были заблокированы.

Наследник композитора зарегистрировался в качестве ИП в 2021 году, указав основным видом деятельности сбор неопасных отходов. Помимо этого, с 2016 года он возглавляет «Бизнес-студию Бари Алибасова», которая, однако, не ведет деятельности последние пять лет. Сын создателя группы «На-На» также фигурировал в качестве учредителя благотворительного фонда «Сердце мира» и профильной ассоциации участников сферы закупок.

Ранее сообщалось, что десятая жена Алибасова-младшего Арина подала иск о защите чести и достоинства к своему мужу. По информации источника, причиной стали обвинения супруга в наркозависимости, которые девушка отрицает. В доказательство своей правоты она показала справку от наркологов, а также заключение экспертов о побоях, которые, по ее словам, нанес супруг.

Общество
Бари Алибасов
банкротства
ФНС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин зарезал 16-летнего подростка в ходе конфликта под Саратовом
Экс-замминистра обороны Иванов останется в СИЗО еще на полгода
Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива
Радоницу предложили сделать оплачиваемым выходным днем на территории России
Любимова рассказала россиянам, как пройдет «Библионочь» в этом году
«Человек с низким IQ»: Трамп жестко набросился на Такера Карлсона
Мэр Соликамска сообщил детали смертельного ДТП с автобусом
Путин ужесточил контроль за товарами из ЕАЭС с 2026 года
В Китае назвали предупреждение Медведева Европе шоком для всего мира
IT-эксперт объяснил, как умные телевизоры следят за россиянами
Военэксперт раскрыл неочевидную схему сотрудничества Дамаска и Киева
Бежал во Врата Ада? Погоня за убийцей в Оренбуржье, новости 17 апреля
ВСУ ранили 10-летнего ребенка в ходе атаки на Белгород
Уборщица «обчистила» московскую пенсионерку на полмиллиона рублей
Бледный сбросил 7 кг, Смирнова испугалась паука: как снимали «Папины дочки»
В Госдуме ответили на идею Молдавии избавиться от российской военной базы
Иран открыл Ормузский пролив
Юрист раскрыла простой способ вычислить «банковского» мошенника
ДНК-тест на отцовство начнут делать в российских роддомах? Подробности
Американские авианосцы близ Ирана остались без еды
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

