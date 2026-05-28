28 мая 2026 в 04:21

«Совершенно очевидно»: в России напомнили об условиях завершения СВО

Экс-премьер Степашин: Путин однозначно обозначил условия завершения спецоперации

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин четко сформулировал условия завершения специальной военной операции, заявил бывший премьер-министр страны Сергей Степашин в беседе с РИА Новости. По его словам, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны оставаться в составе РФ.

Степашин подчеркнул, что позиция Москвы в отношении этих территорий является совершенно очевидной. Он также отметил, что Россия рассчитывает на скорейшее завершение конфликта.

Какое завершение конфликта устроит Россию — совершенно очевидно. Президент условия завершения СВО обозначил однозначно: те субъекты Российской Федерации, которые сегодня стали субъектами России, я имею в виду Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, должны быть в составе РФ, — уточнил Степашин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Европейского союза имитируют желание переговоров с Россией по украинскому вопросу, тогда как в реальности лишь подталкивают Киев сражаться дальше. При этом политические лидеры ведущих европейских государств все чаще высказываются о необходимости возобновления контактов с Москвой.

