Президент России Владимир Путин четко сформулировал условия завершения специальной военной операции, заявил бывший премьер-министр страны Сергей Степашин в беседе с РИА Новости. По его словам, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны оставаться в составе РФ.

Степашин подчеркнул, что позиция Москвы в отношении этих территорий является совершенно очевидной. Он также отметил, что Россия рассчитывает на скорейшее завершение конфликта.

Какое завершение конфликта устроит Россию — совершенно очевидно. Президент условия завершения СВО обозначил однозначно: те субъекты Российской Федерации, которые сегодня стали субъектами России, я имею в виду Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, должны быть в составе РФ, — уточнил Степашин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Европейского союза имитируют желание переговоров с Россией по украинскому вопросу, тогда как в реальности лишь подталкивают Киев сражаться дальше. При этом политические лидеры ведущих европейских государств все чаще высказываются о необходимости возобновления контактов с Москвой.