Трамп назвал условие, при котором США завершат операцию «Эпическая ярость»

Соединенные Штаты завершат военную операцию «Эпическая ярость» только тогда, когда Иран согласится на заключение мирного соглашения на американских условиях, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, в противном случае возобновятся бомбардировки, которые будут масштабнее и интенсивнее прежних.

Если они (Иран. — NEWS.ru) не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем были раньше, — написал Трамп.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика готова заключить с США исключительно справедливое и всеобъемлющее соглашение. Госсекретарь США Марко Рубио также говорил, что президент Дональд Трамп нацелен на выработку с Тегераном меморандума о взаимопонимании, который охватил бы ключевые темы, требующие урегулирования.

До этого Рубио на пресс-конференции в Белом доме указывал, что американская операция против Ирана под кодовым названием «Эпическая ярость» завершена. По его словам, президент страны уже уведомил конгресс об окончании этого этапа.