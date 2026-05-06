День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 14:52

Трамп назвал условие, при котором США завершат операцию «Эпическая ярость»

Трамп: США завершат операцию в Иране, когда Тегеран примет условия Вашингтона

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты завершат военную операцию «Эпическая ярость» только тогда, когда Иран согласится на заключение мирного соглашения на американских условиях, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, в противном случае возобновятся бомбардировки, которые будут масштабнее и интенсивнее прежних.

Если они (Иран. — NEWS.ru) не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем были раньше, — написал Трамп.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика готова заключить с США исключительно справедливое и всеобъемлющее соглашение. Госсекретарь США Марко Рубио также говорил, что президент Дональд Трамп нацелен на выработку с Тегераном меморандума о взаимопонимании, который охватил бы ключевые темы, требующие урегулирования.

До этого Рубио на пресс-конференции в Белом доме указывал, что американская операция против Ирана под кодовым названием «Эпическая ярость» завершена. По его словам, президент страны уже уведомил конгресс об окончании этого этапа.

США
Ближний Восток
Иран
Дональд Трамп
условия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.