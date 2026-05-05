День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 23:06

В США заявили о завершении операции против Ирана

Рубио: операция США «Эпическая ярость» против Ирана завершена

Иран Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американская операция против Ирана под кодовым названием «Эпическая ярость» завершена, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, президент страны Дональд Трамп уже уведомил конгресс об окончании этого этапа.

Операция «Эпическая ярость» завершена. Как только президент уведомил Конгресс США, мы завершили этот этап. Теперь мы приступили к операции «Проект „Свобода“», — сказал Рубио.

Операция «Свобода» — это военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Соответствующая операция началась в понедельник, 4 мая.

США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. Жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. В начале апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня, однако переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно. После этого США ввели блокаду иранских портов. Посредники сейчас пытаются организовать новый раунд переговоров.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Трамп не отступал перед Ираном. Он отметил, что у лидера страны остается масса преимуществ.

Мир
Иран
Марко Рубио
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слухи о романе с Порошиной, смерть Добровольской: как живет Ярослав Бойко
WP раскрыла масштабы катастрофы на американских базах в Кувейте и Бахрейне
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.