В США заявили о завершении операции против Ирана Рубио: операция США «Эпическая ярость» против Ирана завершена

Американская операция против Ирана под кодовым названием «Эпическая ярость» завершена, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, президент страны Дональд Трамп уже уведомил конгресс об окончании этого этапа.

Операция «Эпическая ярость» завершена. Как только президент уведомил Конгресс США, мы завершили этот этап. Теперь мы приступили к операции «Проект „Свобода“», — сказал Рубио.

Операция «Свобода» — это военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Соответствующая операция началась в понедельник, 4 мая.

США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. Жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. В начале апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня, однако переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно. После этого США ввели блокаду иранских портов. Посредники сейчас пытаются организовать новый раунд переговоров.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Трамп не отступал перед Ираном. Он отметил, что у лидера страны остается масса преимуществ.