05 мая 2026 в 15:18

«В полной силе»: Пентагон о морской блокаде иранских портов

Пентагон: морская блокада иранских портов остается в полной силе

Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Морская блокада иранских портов на данный момент остается в полной силе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции. По его словам, операция «Проект „Свобода“» ограничена по времени, военные США якобы не стремятся к ведению боевых действий с Тегераном. Также он уточнил, что американские ВС при операции не планируют заходить в воздушное пространство или территориальные воды Ирана.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон начинает операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Соответствующая операция началась в понедельник, 4 мая.

Ранее американский президент заявил, что Иран либо согласится на правильную сделку с Соединенными Штатами, либо потерпит поражение. По мнению хозяина Белого дома, Вашингтон может «очень легко» одержать военную победу над Тегераном. Американский лидер также добавил, что на поле боя США уже победили Иран.

