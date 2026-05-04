Трамп объявил о проекте «Свобода» в Ормузском проливе Трамп: США будут сопровождать заблокированные в Персидском заливе торговые суда

США начинают операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива, заявил в Truth Social президент США Дональд Трамп. Операция начнется утром в понедельник, 4 мая, и будет носить гуманитарный характер, подчеркнул американский лидер.

Если каким-либо образом этому гуманитарному процессу будут препятствовать, то, к сожалению, с этим вмешательством придется бороться силой, — добавил он.

По словам Трампа, застрявшие суда прибыли из разных стран, на некоторых из них заканчивается продовольствие. Он назвал эти корабли «нейтральными и невинными наблюдателями», которые стали жертвами обстоятельств.

Президент США заверил, что осознает наличие переговоров с Ираном, которые «могут привести к чему-то очень позитивному для всех», но сопровождение судов — это отдельный гуманитарный акт. До эскалации через Ормузский пролив проходило 15–20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок сжиженного природного газа.

Ранее Вашингтон отклонил предложение Тегерана о завершении войны в три этапа. Американский лидер посчитал его неприемлемым.