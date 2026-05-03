Смертельная инфекция атаковала пассажиров круизного лайнера

03 мая 2026 в 20:48

Два пассажира круизного лайнера скончались из-за смертельной инфекции

На круизном судне, следовавшем из аргентинского порта Ушуайя в Кабо-Верде, произошла вспышка острого респираторного синдрома, в результате которой двое пассажиров скончались, сообщает AFP. Еще один человек был госпитализирован в реанимацию в ЮАР.

Всемирная организация здравоохранения проводит расследование инцидента. Известно, что первые симптомы появились у 70-летнего пассажира, который впоследствии умер на борту. Сейчас его тело находится на острове Святой Елены. Супруга погибшего, женщина 69 лет, также заболела во время путешествия. Ее эвакуировали в Южную Африку, но она скончалась в больнице Йоханнесбурга. Национальность жертв не уточняется.

Ранее гости горнолыжного курорта Домбай в Карачаево-Черкесии столкнулись с симптомами острой кишечной инфекции. Отдыхающие жаловались на боли в животе, тошноту и рвоту. У части туристов недомогание началось через пару дней после прибытия, у других — уже по возвращении домой.

Между тем врач-терапевт Юсуповской больницы Андрей Костечко предупредил, что через поцелуй передаются некоторые инфекции, включая грипп, ОРВИ и вирус Эпштейна — Барра. Специалист подчеркнул, что данные заболевания передаются воздушно-капельным путем.

