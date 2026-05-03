Разрушительный пожар под Томском, $100 млн на ядерную бомбу: что дальше

США запросили $100 млн (7,4 млрд рублей) на ядерную бомбу для поражения бункеров, пожар в Томской области повредил 16 домов, подробности из жизни «игромана со стажем» актера Дмитрия Паламарчука — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

США захотели $100 млн на новое ядерное оружие

Министерство энергетики США запросило в бюджете на следующий финансовый год около $100 млн на разработку новой бомбы с ядерной боеголовкой. Речь идет о системе Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A), которая может пробивать бункеры.

Система предназначена не только для их поражения, но даже более крупных объектов под землей. Как отметил представитель Национального управления по ядерной безопасности Минэнерго США (NNSA), новая разработка должна значительно расширить возможности страны.

«NDS-A предоставит президенту дополнительные ядерные возможности поражения непростых и расположенных глубоко под землей целей. Программа активно развивается», — заявил источник.

Точные характеристики перспективной бомбы не раскрываются. Однако известно, что ее предшественник — B61-11 — обладает мощностью до 340–400 килотонн.

Эксперты предполагают, что новая разработка будет либо сопоставима по мощности, либо получит более гибкую шкалу зарядов. Основная особенность — способность проникать глубоко в грунт перед взрывом и уничтожать укрепленные подземные цели.

В зависимости от сценария применения, подземный ядерный взрыв может разрушить защищенные объекты на глубине десятков метров, а на поверхности вызвать разрушения на площади в несколько квадратных километров. При этом сохраняется риск радиоактивного заражения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Официально США не называют конкретные цели применения. Однако сама концепция противобункерного ядерного оружия подразумевает уничтожение стратегических объектов — подземных командных центров, складов и ядерной инфраструктуры, уточнили информаторы.

Ранее аналогичные неядерные и ядерные противобункерные системы рассматривались применительно к объектам в Иране и КНДР. Также известно, что новое оружие планируют интегрировать в современные носители — от истребителей F-15E до стратегических бомбардировщиков B-2 и перспективного B-21 Raider.

Пожар в Томской области уничтожил 16 домов

Пожар в селе Новоильинка Томской области повредил 16 домов, заявил глава региона Владимир Мазур. По его словам, в некоторых районах уже действует особый противопожарный режим и в ближайшее время его планируется распространить на всю территорию региона.

«В Новоильинке сгорели 16 домов (пять из них — нежилые). Локализовали с привлечением дополнительных сил из Томска», — указал губернатор.

Пожарным удалось локализовать открытое пламя на площади 2,5 тыс. квадратных метров. В окрестностях села Гусево спасатели потушили ландшафтный пожар на 70 га, село удалось отстоять, добавил Мазур. Он поблагодарил огнеборцев за работу и обратился к жителям.

«Обращаюсь к жителям всех городов и районов нашей области. В Томске, Асиновском, Бакчарском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Томском и Шегарском районах с 30 апреля действует особый противопожарный режим. На днях распространим его на всю область. Следует исключить любые работы с огнем вблизи и непосредственно в населенных пунктах, в лесу, на объектах инфраструктуры и предприятиях. Нужно быть предельно осторожными с огнем в быту. Тем более в такой ветер, как вчера», — отметил губернатор.

До этого складские помещения загорелись в подмосковной Кашире на улице Строительной, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного рано утром 3 мая, в 05:15 мск.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Горит кровля здания. На данный момент площадь возгорания составляет 7500 квадратных метров», — отметили в МЧС.

Спустя почти девять часов огнеборцы полностью потушили возгорание. Причина пожара в настоящее время устанавливается. Обошлось без жертв и пострадавших. К тушению привлекались 63 человека и 20 единиц спецтехники, включая один пожарный поезд.

Как живет звезда сериалов «Ленинград 46» и «Такая работа» Паламарчук

Актер Дмитрий Паламарчук, известный по ролям в сериалах «Ленинград 46», «Невский», «Такая работа», «Казнить нельзя помиловать» и другим продолжает творческую деятельность. В 2026 году вышел сериал «Зов русалки» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Невский-8» и «Число зверя».

Артист признался, что хочет попробовать себя в качестве режиссера.

«Мне все больше и больше становится интересна режиссура, и я постепенно начинаю двигаться в этом направлении. Я очень скептически отношусь к непрофессионализму, когда люди берутся за профессии, которым они не обучены. Сейчас у меня нет времени и сил получить второе высшее, но я занимаюсь самообразованием — изучаю литературу по режиссуре, осваиваю монтаж», — отметил Паламарчук.

Паламарчук родился 22 марта 1984 года в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. С 2011 года женат на коллеге Инне Анциферовой, с которой познакомился на съемках сериала «Клеймо». Пара воспитывает дочь Полину.

«Мне было 26 лет, и к встрече с Инной я пришел после трех лет очень приличного загула. Это неплохо, но, единственное, отношения уже возникли, появились правила, а ты еще идешь на кураже привычного свободного движения. Так нельзя, Инна мне это быстро дала понять. Она мудрая, волевая, с твердым характером. Если бы у нее натура была мягкая, податливая, вряд ли у нас что-то сложилось бы. Мне тогда не надо было спуску давать, и она все сделала правильно. 80%, что у нас в итоге выстроилась семья, — это ее заслуга», — рассказал артист.

Дмитрий Паламарчук Фото: Социальные сети

Также он признался, что является «игроманом со стажем».

«Видеоигры — все так же моя страсть, ничего не меняется. Чтобы вы понимали, у меня в нашем загородном доме есть своя игровая комната — мой заповедный уголок, похожий на кабинет, с огромным телевизором, к которому подключено несколько игровых устройств, а по бокам шкафы со всевозможными дисками, фигурками, приобретенными за все эти годы. И видеоигры я воспринимаю с другого ракурса — это не развлечение, а определенный вид искусства. Так вот, к вопросу об упертости: существуют игры, которые как раз и проверяют это твое качество», — резюмировал Паламарчук.

