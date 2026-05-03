03 мая 2026 в 20:22

Катер с семью детьми перевернулся на Москве-реке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На Москве-реке в Красногорске Московской области перевернулся катер, на борту которого находились 12 человек — семеро несовершеннолетних и пятеро взрослых, сообщает Telegram-канал Mash. Всех пострадавших спасатели извлекли из воды. В настоящий момент их осматривают врачи. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге столкнулись два катера. По информации управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, один из них перевернулся.

Кроме того, в городе Чайковском Пермского края рыбака едва не унесло на льдине в Удмуртию. Мужчина отправился на рыбалку 21 марта. Он находился в нижнем бьефе Камы, когда льдина откололась, и его понесло по течению.

Между тем на Сахалине спасатели на аэросанях выехали за двумя рыбаками, которые оказались на отколовшейся льдине. В спасательной операции участвовали восемь человек и шесть единиц техники.

