Льдина откололась и уплыла в открытое море с рыбаками «на борту» На Сахалине сотрудники МЧС спасли двух рыбаков с отколовшейся льдины

На Сахалине спасатели на аэросанях выехали за двумя рыбаками, которые оказались на отколовшейся льдине, передает МЧС. В спасательной операции участвовали восемь человек и шесть единиц техники.

В результате отжимного ветра у побережья Охотского моря произошел отрыв льда от берега. Из-за шуги и льда выход на лодке был невозможен. К месту выдвинулись спасатели <…> с аэросанями. Специалисты чрезвычайного ведомства сопроводили любителей подледного лова до берега, — сказано в сообщении.

Ранее водитель такси недалеко от Казани заметил на обочине дороги пенсионера, который неподвижно сидел на морозе около часа. Как выяснилось, мужчина шел пешком домой и нес с собой большую сумку с дровами. Из-за возраста и усталости у него не хватило сил, чтобы встать с земли. Пенсионер получил обморожение рук и ног.

До этого в Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед. Прохожие попытались ему помочь, но у них ничего не вышло. Мужчину удалось обвязать веревкой и вытащить на сушу. Пострадавшего доставили в больницу с признаками переохлаждения.