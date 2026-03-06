Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026

Семилетний мальчик провалился под лед и утонул в Астраханской области

В Астраханской области утонул семилетний мальчик, провалившись под лед на реке Ахтуба, сообщает региональное СУ СК России. По данным ведомства, все произошло 6 марта недалеко от села Михайловка в Харабалинском районе.

Сегодня, 6 марта 2026 года, 7-летний ребенок, гуляя по льду на реке Ахтуба около села Михайловка в Харабалинском районе Астраханской области, провалился под лед и утонул, — говорится в сообщении.

В ведомстве организовали процессуальную проверку по факту гибели ребенка. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее основатель курса «Наука выживать» Эдуард Халилов отмечал, что при падении под лед необходимо сразу же позвать на помощь окружающих. Он также посоветовал постараться выбраться из воды как можно быстрее, пока одежда не утянула на дно. Следует двигаться в том же направлении, откуда человек шел изначально, так как лед в той стороне крепче. Спасатель отметил, что нужно приподнять себя руками и пытаться не вставать, а ползти, перекинув центр тяжести на лед.

