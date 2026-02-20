Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 12:27

Раскрыты новые подробности о притворявшейся мертвой российской чиновнице

«112»: инсценировавшая смерть астраханская экс-чиновница пряталась у себя в доме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший экс-замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина, которая инсценировала собственную смерть, все это время скрывалась в собственном старом доме, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Она находилась в бегах, пока правоохранители считали ее погибшей.

В рамках расследования дела об убийстве оперативники получили информацию о том, что женщина на самом деле жива. За ней установили негласное наблюдение и выяснили, что она поддерживает связь со своей дочерью. Выяснилось, что прежде, чем обосноваться в прежнем доме, экс-чиновница некоторое время скрывалась в Казани.

По данным источника, Ступина тщательно готовилась к инсценировке. Она отслеживала сводки о пропавших женщинах, чтобы ее муж мог прийти в морг и опознать тело, похожее на супругу. План сработал, когда нашли погибшую с таким же шрамом от кесарева сечения, как у чиновницы.

Ранее СМИ со ссылкой на Следственный комитет России сообщали, что бывшая высокопоставленная чиновница из Астраханской области инсценировала собственную смерть в попытке уйти от уголовной ответственности. Дело было возбуждено по факту убийства двух жителей региона в 2010 году, один из которых обналичивал похищенные сотрудниками местного министерства ЖКХ деньги.

Россия
Астраханская область
чиновники
инсценировки
