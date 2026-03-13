Возможный кандидат в президенты США от демократов Гэвин Ньюсом устроил травлю американского лидера Дональда Трампа в Сети, заявил в Telegram-канале спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. По его словам, агрессия против хозяина Белого дома связана с его решением отменить часть ограничений против РФ.

Провальный губернатор Калифорнии и возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Гэвин Ньюсом развернул атаку в соцсетях против решения администрации США отменить санкции на российскую нефть в транзите, — указал Дмитриев.

Ранее спецпредставитель президента РФ отметил, что все больше стран начинают закупать нефть РФ на фоне смягчения санкций США. Так он прокомментировал данные о подготовке Минэнерго Таиланда к переговорам по приобретению энергоносителей у России.

До этого Дмитриев сообщил, что американский министр финансов Скотт Бессент объявил о снятии ограничений США с 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите. По его словам, так Вашингтон признал, что без России нет стабильности на глобальном энергетическом рынке