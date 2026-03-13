Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 11:18

«Провальный»: Дмитриев о травле Трампа из-за отмены санкций против России

Дмитриев: Ньюсом травит Трампа из-за решения отменить санкции против России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Возможный кандидат в президенты США от демократов Гэвин Ньюсом устроил травлю американского лидера Дональда Трампа в Сети, заявил в Telegram-канале спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. По его словам, агрессия против хозяина Белого дома связана с его решением отменить часть ограничений против РФ.

Провальный губернатор Калифорнии и возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Гэвин Ньюсом развернул атаку в соцсетях против решения администрации США отменить санкции на российскую нефть в транзите, — указал Дмитриев.

Ранее спецпредставитель президента РФ отметил, что все больше стран начинают закупать нефть РФ на фоне смягчения санкций США. Так он прокомментировал данные о подготовке Минэнерго Таиланда к переговорам по приобретению энергоносителей у России.

До этого Дмитриев сообщил, что американский министр финансов Скотт Бессент объявил о снятии ограничений США с 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите. По его словам, так Вашингтон признал, что без России нет стабильности на глобальном энергетическом рынке

Кирилл Дмитриев
США
Дональд Трамп
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США задумались об отказе от векового морского закона из-за энергокризиса
Врач предупредил, о каких болезнях может сигнализировать нечеткость зрения
Отец четырех детей замерз с сыном насмерть в красноярской тайге
Прокуратура раскрыла детали о капитане захваченного в Швеции танкера
Раскрыты шокирующие траты США в войне с Ираном
В России увидели сигнал в снятии США «нефтяных» санкций
Москвичка опубликовала интимные фотографии соседки в общедомовом чате
Политолог ответил, почему Киев не допустит соглашений по мирным переговорам
Житель Забайкалья украл вино и пытался скрыться на такси
В Украине предложили изменить порядок мобилизации
Ледяная глыба повредила жилой дом в Подмосковье
Венгрия призвала ЕС последовать примеру США в вопросе санкций против России
В Ленинградской области сообщили о готовности к весеннему половодью
В Wildberries ответили, переименуют ли компанию в «Дикие ягодки»
Почему не работает Telegram сегодня, 13 марта: замедление, когда заблокируют
ВСУ уличили в использовании токсичных химикатов против населения
Собянин раскрыл планы по созданию переходов через ж/д пути в Москве
Хинштейн поздравил курян с годовщиной освобождения Суджи
Москва переживает «бум» на рынке новых легковушек
Россиянка устроила «перцовый ад» в автобусе
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.