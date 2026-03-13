Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 11:59

В США назвали один из возможных мотивов напавшего на синагогу мужчины

Fox News: напавший на синагогу в США мужчина потерял родственников из-за Израиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Напавший на синагогу в Мичигане мужчина потерял родственников из-за атаки Израиля на Ливан, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники. Там отметили, что злоумышленник являлся гражданином Соединенных Штатов с ливанскими корнями.

Как уточнил канал, подозреваемого звали Айман Мохамад Газали. В результате нападения израильских военных погибли, в частности, его племянник и племянница. Сам Газали погиб в ходе перестрелки с сотрудниками полиции и ФБР.

Ранее полицейские сообщили, что стрельба произошла в 12:30 по местному времени (19:30 мск). В результате атаки пострадал храм Исраэль. Позже в Сети появились кадры с места инцидента.

В свою очередь шериф Окленда Майкл Бушар заявил, что не менее 30 сотрудников правоохранительных органов пострадали после нападения стрелка на синагогу в Мичигане. Он пояснил, что правоохранители надышались продуктами горения во время эвакуации людей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

До этого в канадском Торонто неизвестные открыли стрельбу по зданию консульства США. Инцидент произошел около 05:30 по местному времени (12:30 мск). По предварительным данным, пострадавших нет, однако на месте обнаружено порядка 10 гильз.

США
синагоги
нападения
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США задумались об отказе от векового морского закона из-за энергокризиса
Врач предупредил, о каких болезнях может сигнализировать нечеткость зрения
Отец четырех детей замерз с сыном насмерть в красноярской тайге
Прокуратура раскрыла детали о капитане захваченного в Швеции танкера
Раскрыты шокирующие траты США в войне с Ираном
В России увидели сигнал в снятии США «нефтяных» санкций
Москвичка опубликовала интимные фотографии соседки в общедомовом чате
Политолог ответил, почему Киев не допустит соглашений по мирным переговорам
Житель Забайкалья украл вино и пытался скрыться на такси
В Украине предложили изменить порядок мобилизации
Ледяная глыба повредила жилой дом в Подмосковье
Венгрия призвала ЕС последовать примеру США в вопросе санкций против России
В Ленинградской области сообщили о готовности к весеннему половодью
В Wildberries ответили, переименуют ли компанию в «Дикие ягодки»
Почему не работает Telegram сегодня, 13 марта: замедление, когда заблокируют
ВСУ уличили в использовании токсичных химикатов против населения
Собянин раскрыл планы по созданию переходов через ж/д пути в Москве
Хинштейн поздравил курян с годовщиной освобождения Суджи
Москва переживает «бум» на рынке новых легковушек
Россиянка устроила «перцовый ад» в автобусе
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.