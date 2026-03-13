В США назвали один из возможных мотивов напавшего на синагогу мужчины

В США назвали один из возможных мотивов напавшего на синагогу мужчины Fox News: напавший на синагогу в США мужчина потерял родственников из-за Израиля

Напавший на синагогу в Мичигане мужчина потерял родственников из-за атаки Израиля на Ливан, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники. Там отметили, что злоумышленник являлся гражданином Соединенных Штатов с ливанскими корнями.

Как уточнил канал, подозреваемого звали Айман Мохамад Газали. В результате нападения израильских военных погибли, в частности, его племянник и племянница. Сам Газали погиб в ходе перестрелки с сотрудниками полиции и ФБР.

Ранее полицейские сообщили, что стрельба произошла в 12:30 по местному времени (19:30 мск). В результате атаки пострадал храм Исраэль. Позже в Сети появились кадры с места инцидента.

В свою очередь шериф Окленда Майкл Бушар заявил, что не менее 30 сотрудников правоохранительных органов пострадали после нападения стрелка на синагогу в Мичигане. Он пояснил, что правоохранители надышались продуктами горения во время эвакуации людей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

До этого в канадском Торонто неизвестные открыли стрельбу по зданию консульства США. Инцидент произошел около 05:30 по местному времени (12:30 мск). По предварительным данным, пострадавших нет, однако на месте обнаружено порядка 10 гильз.