Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 13:25

Стало известно необычное мнение зумеров об ипотеке

«Газета.Ru»: зумеры выступили против ипотеки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

По результатам опроса, каждый десятый зумер категорически против ипотеки, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на финансовых аналитиков. В группе 18-30 лет 37% респондентов заявили, что не считают покупку квартиры в кредит обязательным жизненным этапом.

Еще 34% опрошенных заявили о готовности взять ипотеку только при наличии финансовых сбережений, еще 19% — уже оформили кредит на недвижимость или собираются взять его в ближайшие два года. Также 10% заявили, что категорически против долгих финансовых обязательств.

Ранее декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная объяснила, что у зумеров появилась возможность работать из деревни, поэтому они начали покупать недвижимость за городом. Она отметила, что раньше молодежь, наоборот, перебиралась в город из-за лучших возможностей.

Также депутат Александр Толмачев рассказал, что молодежь активно следит за соблюдением своих трудовых прав и не создает угрозы для рынка труда. По его словам, уровень самосознания зумеров не вызывает никакого беспокойства.

зумеры
ипотеки
опросы
недвижимость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная причина экономического упадка Евросоюза
Раскрыто, выйдут ли США из переговоров по Украине из-за войны с Ираном
Ушел из жизни звезда «Ворониных» и «Склифасовского»
Посол рассказал, сколько россиян не могут вернуться домой из Таиланда
Юрист ответил, кого могут не принять на работу из-за видимых татуировок
100-летняя женщина поделилась секретом долголетия
Суд вынес приговор публично оправдывавшему теракт в «Крокусе»
Ученые сделали неприятное открытие о детях от курящих отцов
Киев намеревался обесточить ЗАЭС еще в 2022 году
Финансист рассказала о концепции «бережливого шика»
«Пятёрочка» запустила станции для заваривания лапши
Россиянам рассказали, когда ожидать пробуждения змей
В Росатоме ответили, сможет ли Украина получать электричество с ЗАЭС
«Американцы с евреями столько проблем создали»: Лукашенко о войне в Иране
В Нью-Мексико нашли кость одного из крупнейших тираннозавров
Покупатели по всему миру выстроились в очередь за российской нефтью
Снежная масса с крыши смяла машину с водителем внутри
Дмитриев поставил Каллас в неудобное положение после слов о Трампе
Трамп окончательно разочаровался в одном из давних союзников США
«Два лагеря»: политолог о словах Каллас про желание США разделить Евросоюз
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.