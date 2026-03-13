Стало известно необычное мнение зумеров об ипотеке

По результатам опроса, каждый десятый зумер категорически против ипотеки, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на финансовых аналитиков. В группе 18-30 лет 37% респондентов заявили, что не считают покупку квартиры в кредит обязательным жизненным этапом.

Еще 34% опрошенных заявили о готовности взять ипотеку только при наличии финансовых сбережений, еще 19% — уже оформили кредит на недвижимость или собираются взять его в ближайшие два года. Также 10% заявили, что категорически против долгих финансовых обязательств.

Ранее декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная объяснила, что у зумеров появилась возможность работать из деревни, поэтому они начали покупать недвижимость за городом. Она отметила, что раньше молодежь, наоборот, перебиралась в город из-за лучших возможностей.

Также депутат Александр Толмачев рассказал, что молодежь активно следит за соблюдением своих трудовых прав и не создает угрозы для рынка труда. По его словам, уровень самосознания зумеров не вызывает никакого беспокойства.