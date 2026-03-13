В Росатоме допустили участие США в обсуждении будущего ЗАЭС Лихачев: США могут поучаствовать в обсуждении будущего ЗАЭС по обработке данных

США могут стать участником обсуждения сотрудничества по использованию электроэнергии с Запорожской АЭС, в том числе для центров обработки данных, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев по итогам консультаций РФ — МАГАТЭ в Москве. Он также не исключил поставок электричества с ЗАЭС в приграничные районы, включая Украину, при определенных условиях, передает РИА Новости.

Это большая мощность, шесть гигаватт, она может быть использована не только в традиционных направлениях, но и, например, для форсированного создания центров обработки данных. И здесь у нас могут появиться новые партнеры, не только пограничные, речь идет в том числе о Соединенных Штатах Америки, — сказал Лихачев.

Ранее Лихачев сообщил, что договоренность о режиме прекращения огня достигнута с участием генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси при поддержке Минобороны, Росгвардии и МИД РФ под эгидой Росатома.

После этого директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала, что украинские войска активизировали обстрелы территорий, прилегающих к электростанции и ее городу-спутнику Энергодару. По ее словам, особенно интенсивные атаки были зафиксированы накануне консультаций России и МАГАТЭ.