13 марта 2026 в 14:43

Куба провела неожиданный диалог с США

Президент Кубы заявил о переговорах с США по решению разногласий

Мигель Диас-Канель Мигель Диас-Канель Фото: kremlin.ru
Власти Кубы провели переговоры с представителями США, в ходе которых обсуждались пути решения проблем в двусторонних отношениях, заявил президент республики Мигель Диас-Канель в эфире государственного телевидения. Кубинский лидер сообщил, что диалог был направлен на поиск решений существующих разногласий между двумя странами.

Были проведены переговоры с представителями правительства Соединенных Штатов. Эти переговоры были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям между нашими странами, — сказал Диас‑Канель.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с угрозами в адрес Кубы. В частности, он утверждал, что она станет следующей в списке после Ирана, а также что изменение ее статуса произойдет при любом раскладе. Трамп уверен, что сегодня Куба находится в состоянии глубочайшего кризиса, поэтому Гаване необходимо согласиться на сделку с Вашингтоном.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что язык шантажа и угроз в отношении Кубы со стороны США абсолютно контрпродуктивен. Дипломат отметила, что воинственные высказывания, граничащие с угрозой применения силы, также противоречат Уставу ООН и законам цивилизованного межгосударственного общения.

