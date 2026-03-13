В Минтрансе рассказали, когда самолеты России начнут летать на Кубу Никитин: Россия возобновит рейсы на Кубу после решения вопроса с заправкой

Возобновление авиасообщения с Кубой напрямую зависит от возможности дозаправки российских самолетов на фоне топливного кризиса в латиноамериканской стране, заявил министр транспорта России Андрей Никитин в интервью ИС «Вести». По его словам, россияне будут снова летать на остров, как как только откроется окно возможностей.

То есть или на Кубе надо заправиться, или иметь точку дозаправки где-то рядом. С учетом той ситуации, которая есть, пока мы боимся рисковать, потому что до конца не понимаем, как будет выстраиваться и в Венесуэле дальнейшая политика, и в других странах, — сказал министр.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с угрозами в адрес Кубы. В частности, он утверждал, что она станет следующей в списке после Ирана, а также что изменение ее статуса произойдет при любом раскладе. Трамп уверен, что сегодня Куба находится в состоянии глубочайшего кризиса, поэтому Гаване необходимо согласиться на сделку с Вашингтоном.

Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей заявил о решительной поддержке Кубы в вопросе защиты ее суверенитета и выбора собственного пути развития. По его словам, РФ считает неприемлемым оказание экономического и политического давления на остров со стороны США.