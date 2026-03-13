Стало известно, что грозит проворовавшемуся брянскому экс-замгубернатора

Государственное обвинение запросило 13 лет лишения свободы для бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Прошу суд признать Петроченко Александра Сергеевича виновным <...> назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сказал прокурор.
Кроме того, обвинение настаивает на назначении дополнительного штрафа в размере 62,1 млн рублей, что составляет трехкратную сумму от предполагаемой взятки. По версии следствия, бывший высокопоставленный чиновник получил незаконное вознаграждение в размере более 20 млн рублей.
Экс-замглавы Брянской области арестовали 16 октября после задержания с поличным при получении особо крупной взятки от бизнесмена. Предприниматель дал на чиновника показания и избежал заключения под стражу.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал главу управления делами правительства и губернатора Челябинской области Романа Менжинского. Чиновника отправили на два месяца в СИЗО.