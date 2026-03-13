Стало известно, что грозит проворовавшемуся брянскому экс-замгубернатора Для брянского экс-замгубернатора Петроченко запросили 13 лет колонии за взятку

Государственное обвинение запросило 13 лет лишения свободы для бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Прошу суд признать Петроченко Александра Сергеевича виновным <...> назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сказал прокурор.

Кроме того, обвинение настаивает на назначении дополнительного штрафа в размере 62,1 млн рублей, что составляет трехкратную сумму от предполагаемой взятки. По версии следствия, бывший высокопоставленный чиновник получил незаконное вознаграждение в размере более 20 млн рублей.

Экс-замглавы Брянской области арестовали 16 октября после задержания с поличным при получении особо крупной взятки от бизнесмена. Предприниматель дал на чиновника показания и избежал заключения под стражу.

