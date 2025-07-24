В Москве арестовали управделами губернатора Челябинской области Управделами губернатора Челябинской области Менжинского арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал главу управления делами правительства и губернатора Челябинской области Романа Менжинского, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Чиновника отправили на два месяца в СИЗО.

Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Менжинского Романа Владимировича, — говорится в сообщении.

Управделами обвиняют в превышении должностных полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности и с причинением тяжких последствий. Решение о заключении под стражу было принято в рамках уголовного дела бывшего вице-губернатора региона Александра Богашова.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал и самого Богашова. Его заключили под стражу до 22 сентября по делу о превышении должностных полномочий. Заседание по ходатайству следствия проходило в закрытом режиме. Всех фигурантов подозревают в организации незаконного строительства оздоровительного комплекса стоимостью свыше 50 млн рублей на территории губернаторской резиденции с использованием фиктивных документов.