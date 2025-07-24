Раскрыта мера пресечения экс-замгубернатору Челябинской области

Басманный суд Москвы арестовал бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова до 22 сентября по делу о превышении должностных полномочий. Заседание по ходатайству следствия проходило в закрытом режиме.

Судья постановил избрать обвиняемому Богашову меру пресечения в виде заключения под стражу <...> до 22 сентября 2025 года, — говорится в заключении.

Ранее в Челябинской области вместе с Богашовым под стражу взяли двух чиновников — управляющего делами губернатора Романа Менжинского и министра имущества Эльдара Белоусова. Их подозревают в организации незаконного строительства оздоровительного комплекса стоимостью свыше 50 млн рублей на территории губернаторской резиденции с использованием фиктивных документов.

Позднее Богашову и другим фигурантам дела предъявили официальное обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В рамках расследования продолжаются следственные действия, включая обыски по местам жительства и работы подозреваемых.