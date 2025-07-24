Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 18:58

Раскрыта мера пресечения экс-замгубернатору Челябинской области

Суд арестовал экс-замгубернатора Челябинской области Богашова до 22 сентября

Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов в Басманном суде Москвы Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов в Басманном суде Москвы Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова до 22 сентября по делу о превышении должностных полномочий. Заседание по ходатайству следствия проходило в закрытом режиме.

Судья постановил избрать обвиняемому Богашову меру пресечения в виде заключения под стражу <...> до 22 сентября 2025 года, — говорится в заключении.

Ранее в Челябинской области вместе с Богашовым под стражу взяли двух чиновников — управляющего делами губернатора Романа Менжинского и министра имущества Эльдара Белоусова. Их подозревают в организации незаконного строительства оздоровительного комплекса стоимостью свыше 50 млн рублей на территории губернаторской резиденции с использованием фиктивных документов.

Позднее Богашову и другим фигурантам дела предъявили официальное обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В рамках расследования продолжаются следственные действия, включая обыски по местам жительства и работы подозреваемых.

суды
аресты
Челябинская область
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились пугающие кадры из самолета Ан-24, снятые перед вылетом
В ООН отреагировали на авиакатастрофу с Ан-24
Боксерша Хелиф уже не ударит женщину: трансгендеров запретят по всему миру?
Крушение Ан-24, делегаты Киева обиделись, бесчинство мигрантов: что дальше
Крупная российская компания переходит на четырехдневную рабочую неделю
Выброшенный Солнцем протуберанец движется в сторону Земли
В Госдуме раскрыли планы по созданию новой орбитальной станции
Назван боксер, который может лишить Александра Усика титула чемпиона
В Киеве забили тревогу из-за информации спецслужб США о чиновниках Украины
Мир лишился еще одной легенды вслед за Осборном. Умер Хоган. Фото рестлера
Названа главная стратегическая цель российских ФАБов
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Халка Хогана
Оззи Осборн: безумная жизнь и легендарная карьера
В России назвали главного «кассира» страны
Польза миндаля: 8 удивительных свойств, о которых вы не знали
К чему снится лифт: падает, едет вверх/вниз? Раскрываем тайны подсознания
Склад будущего: каким должен быть современный логистический комплекс
В Италии признали открытость России к переговорам и уклончивость Украины
В Госдуме раскрыли, как Россия перехватывает у Франции инициативу в Африке
Украина начала насильно вывозить людей с подконтрольной части ДНР
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.