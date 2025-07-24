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24 июля 2025 в 17:17

Стало известно, в чем обвинили бывшего вице-губернатора Челябинской области

Бывшего вице-губернатора Челябинской области обвинили в превышении полномочий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бывшему вице-губернатору Челябинской области Александру Богашову предъявили обвинение, сообщили в правоохранительных органах. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

Богашову и двум другим фигурантам по делу предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — говорится в сообщении.

Вместе с тем обвинения предъявили и двум другим челябинским чиновникам, которые фигурируют в деле. Речь идет об управделами губернатора и правительства области Романе Менжинском и министре имущества области Эльдаре Белоусове.

Ранее сообщалось, что должностные лица через главу подконтрольной строительной компании организовали незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции челябинского губернатора. Стоимость проекта оценивается более чем в 50 млн рублей. При этом злоумышленниками был организован фиктивный документооборот. По местам жительства и работы фигурантов проводятся обыски.

До этого стало о задержании вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями в ходе строительства фортификационных сооружений. Сумму ущерба оценили в 818,8 млн рублей.

Россия
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