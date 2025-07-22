Telegram-канал Mash сообщил о задержании вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко. Ранее, по данным источника, в доме и на рабочем месте чиновника были проведены обыски.

Канал пишет, что 22 июля Симоненко этапируют в Москву. Там, по данным Telegram-канала, будет решается, вопрос об аресте вице-губернатора.

ТАСС пишет, что в отношении вице-губернатора Брянской области возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений в приграничных районах. Также подозреваемым по этому уголовному делу проходит директор Управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.

До этого Генпрокуратура потребовала взыскать почти 1 млрд рублей с организаторов возведения фортификационных сооружений на российско-украинской границе в Белгородской области. Ответчиками по иску стали ряд физических и юридических лиц, включая обвиняемого в хищениях замгубернатора Рустэма Зайнуллина.

Тем временем появилась информация, что полиция проводит обыски в офисе крупного новостного Telegram-канала Baza. Канал пишет, что сотрудники, которые находились в это время там, перестали выходить на связь.