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11 июля 2025 в 11:08

Генпрокуратуру заинтересовало строительство укреплений под Белгородом

Генпрокуратура потребовала 1 млрд рублей со строителей укреплений под Белгородом

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Генпрокуратура требует взыскать почти 1 млрд рублей с организаторов возведения фортификационных сооружений на российско-украинской границе в Белгородской области, сообщает «Коммерсант». Ответчиками по иску стали ряд физических и юридических лиц, включая обвиняемого в хищениях замгубернатора Рустэма Зайнуллина.

Прокуроры считают, что ряд предпринимателей коррупционным путем заключили 26 контрактов на 924,8 млн рублей. Но требованиям оборонной безопасности построенные объекты не соответствовали.

Помимо Зайнуллина, ответчиками выступают начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, предприниматели Дмитрий Боровлев, Константин Зимин, Иван Новиков и Сергей Петряков, также компании «Стройинвестрезерв» и «Регион Сибирь». Зайнуллин, Новиков, Петряков и Зимин взяты под стражу в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сошников проходит по нему свидетелем. Местонахождение Боровлева неизвестно.

Белгородская область
Генпрокуратура
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укрепления
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