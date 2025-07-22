Полиция пришла с обысками в редакцию Telegram-канала Baza

Полиция проводит обыски в офисе крупного новостного Telegram-канала Baza. Канал пишет, что сотрудники, которые находились в это время там, перестали выходить на связь.

Baza также сообщила и об обысках в квартире главного редактора Глеба Трифонова. Источник пишет, что его увезли в неизвестном направлении, связи с ним в настоящее время тоже нет. Сам канал предполагает, что причиной происходящего могло стать возбуждение уголовного дело в одном из российских регионов.

Также стало известно об обысках у замгубернатора Брянской области Николая Симоненко. Следственные действия проводятся в рамках дела об оборонительных сооружениях, у самого Симоненко пока нет процессуального статуса.

До этого в Москве была задержана ОПГ, которая легализовала свыше тысячи мигрантов. В частности, в ходе оперативных мероприятий были задержаны четверо граждан России в возрасте от 34 до 62 лет. ОПГ получила доход не менее 2 млн рублей за подделку миграционных карт и оформление фиктивных трудовых патентов на работу. Суд приговорил их к срокам от двух до пяти лет в колонии общего режима.