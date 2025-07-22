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22 июля 2025 в 08:59

У вице-губернатора Брянской области Симоненко проходят обыски

Фото: fsb.ru

В Брянской области сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у замгубернатора Николая Симоненко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следственные действия проводятся в рамках дела об оборонительных сооружениях, у самого Симоненко пока нет процессуального статуса.

В рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье с утра идут обыски у вице-губернатора Брянской области Симоненко. Они проводятся у него дома и на рабочем месте, — заявил собеседник агентства.

Ранее Генпрокуратура потребовала взыскать почти 1 млрд рублей с организаторов возведения фортификационных сооружений на российско-украинской границе в Белгородской области. Ответчиками по иску стали ряд физических и юридических лиц, включая обвиняемого в хищениях замгубернатора Рустэма Зайнуллина.

До этого бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову продлили арест. Под стражей он проведет еще минимум три месяца. Аналогичное решение суд принял в отношении его экс-заместителя Алексея Дедова. Их обвиняют в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Брянская область
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хищения
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У вице-губернатора Брянской области Симоненко проходят обыски
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