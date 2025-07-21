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21 июля 2025 в 17:36

В российском городе члены ОПГ легализовали более тысячи мигрантов

В Москве задержали легализовавшую более тысячи мигрантов ОПГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержана ОПГ, которая легализовала свыше тысячи мигрантов, передает пресс-служба столичной Росгвардии. В частности, в ходе оперативных мероприятий были задержаны четверо граждан России в возрасте от 34 до 62 лет. По информации ведомства, ОПГ получила доход не менее 2 млн рублей за подделку миграционных карт и оформление фиктивных трудовых патентов на работу. Суд приговорил их к срокам от двух до пяти лет в колонии общего режима.

Сотрудниками ФСБ России при силовой поддержке ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по городу Москве пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов в столичном регионе, — сказано в сообщении.

Ранее в Астрахани пресекли деятельность ОПГ, действовавшей под прикрытием спортивного клуба. По информации пресс-службы регионального управления Следственного комитета, восьмерых местных жителей заподозрили в создании преступного сообщества и вымогательстве. По версии следствия, в августе 2023 года тренер по смешанным единоборствам организовал преступную группу, вовлекая в нее своих учеников.

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